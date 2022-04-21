Российские войска продолжают наступление на Донбассе с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины вечером 20 апреля.

— Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации, — говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали о ситуации по разным направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границ Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

— Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Генштаб сообщил, что противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеющие частичный успех. В то же время в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отступил.

Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность, отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца, сообщили в генштабе.

Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории Российской Федерации.

Также в ВСУ отрапортовали о переброске дополнительных подразделений оккупантов.

Так, на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

В то же время на Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.

– Враг продолжает наращивать группировку войск в указанном направлении. С территории Российской Федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Отмечается, что вражеские силы оккупантов пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпели неудачу. Враг совершал штурмовые действия и в направлении Новотошковского, но успеха тоже не имел.

Сообщается, что российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

— Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода Азовсталь.

В Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

В Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, однака успеха не имел.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой “Приднестровско-Молдавской Республики” к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено.

В штабе не исключают привлечения силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ