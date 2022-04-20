20 апреля, на 56-е сутки полномасштабной войны в Украине, российские захватчики основные усилия сосредотачивают на захвате Мариуполя Донецкой области.

В частности, враг продолжает штурмовые действия в районе завода Азовсталь, где скрывается более 1 тыс. местных жителей.

С штурмом армия РФ на протяжении суток отправлялась в район Марьинки, а также Рубежного и Северодонецка.

Однако по последним двум направлениям около 130 военных РФ получили ранения, после чего их госпитализировали в больницу Новоайдара.

В настоящее время Генштаб Вооруженных сил Украины выясняет точное количество раненых.

Имеет враг планы наступления в направлении Лимана и продвижение вглубь Попасной.

Продолжаются бои в районах Кременной, Торского, Зеленой Долины, Великой Новоселки, Ровнополя и Сторожевого.

В целом же на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают обстреливать передовые позиции украинских защитников и искать слабые места в обороне по всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг перегруппировывает силы и пополняет запасы.

В то же время частично блокирует и обстреливает Харьков и пытается наступать в направлении Сулиговки и Дибровного, что на Изюмском направлении.

Чтобы разведать направления наступления, привлекает беспилотник Орлан-10.

Напомним, что 20 апреля украинской стороне удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

Сбор начнется в Мариуполе с 14.00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130 Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Однако во время действия коридора возможны изменения из-за очень сложной ситуации безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.