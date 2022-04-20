На 56-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ пытается продолжать наступление, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Карта боевых действий в Украине на 20.04.2022

На Северском направлении признаков того, что армия РФ формирует ударную группировку для возобновления наступления, не выявлено.

Пока враг усиленно охраняет границу и оборудует опорные пункты.

Также не было активных действий россиян в течение суток на Волынском и Полесском направлениях.

На Слобожанском направлении российские военные перегруппируют силы и пополняют запасы, не переставая частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговки и Дубровного и проводит воздушную разведку беспилотником Орлан-10.

На Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики обстреливают передовые позиции ВСУ и ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения.

Продолжаются бои в районе Кременной, Торского и Зеленой Долины. Готовится враг к наступлению на Лиман и пытается продвинуться в глубь Попасной.

Попытка штурма Рубежного и Северодонецка обернулась для оккупантов более чем сотней раненых.

На Донецком направлении россияне штурмуют Марьинку и завод Азовсталь в Мариуполе.

Продолжаются бои в районе Великой Новоселки, Ровнополя и Сторожевого, а на Южнобужском направлении – в районе Александровки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW