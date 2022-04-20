Родственники военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных Командованию морской пехоты, начали атаковать мошенники.

Родным обещают за деньги помочь с освобождением пехотинцев из плена.

Такие “предложения” начали поступать родным и близким военнослужащих в телефонных звонках и сообщениях из скрытых номеров.

Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения выяснить личные данные украинских защитников.

– Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты, других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства. Вопросы освобождения военнопленных находятся исключительно в компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит, – предупредили в Командовании.

Напомним, что 12 апреля в Мариуполе подразделение 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов.

Это военным удалось сделать благодаря четко спланированной спецоперации.

В настоящее время на заводе Азовсталь, находящемся под обстрелом оккупантов, кроме украинских защитников, скрываются еще более 1 тыс. мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Командование морской пехоты