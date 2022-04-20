На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины прикрывают государственную границу. Наступление противника там не фиксируется.

Бои продолжаются в Харьковской области. В Генштабе заявляют об освобождении некоторых населенных пунктов.

Об этом на брифинге заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента.

Главное направление, где враг сосредотачивает свои силы, это Изюмское.

– От Изюма на Славянск оккупанты сосредоточили больше всего своих войск. Там они пытаются продвигаться, но тщетно – это им не удается. Также враг пытался прорвать Рубежное и Попасную в Луганской области. По определенным данным, более 130 российских военных получили ранения, – рассказал Арестович.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 10 вражеских атак, уничтожили 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники. Также была уничтожена одна артиллерийская система.

По его словам, противник пытается продвигаться вблизи Гуляйполя в Запорожской области, но безуспешно, ведь его сразу накрывает наша артиллерия.

– Держится Мариуполь. Бои идут в районе завода Азовсталь и в других районах. Враг терпит огромные потери, ему нелегко, — говорит Алексей Арестович.

Что касается ситуации на Херсонском направлении, то им пока “заботится” новый российский командир — генерал Дворников. У него задача выйти на границы Херсонской области.

За прошедшие сутки наши военные обезвредили девять воздушных целей врага: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА и крылатую ракету.

17 апреля защитники Украины отбили 12 российских атак в Донецкой и Луганской областях.