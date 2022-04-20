Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты пытаются наступать на Изюм и прорваться в Луганской области — Арестович

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты пытаются наступать на Изюм и прорваться в Луганской области — Арестович

На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины прикрывают государственную границу. Наступление противника там не фиксируется.

Бои продолжаются в Харьковской области. В Генштабе заявляют об освобождении некоторых населенных пунктов.

Об этом на брифинге заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента.

Главное направление, где враг сосредотачивает свои силы, это Изюмское.

– От Изюма на Славянск оккупанты сосредоточили больше всего своих войск. Там они пытаются продвигаться, но тщетно – это им не удается. Также враг пытался прорвать Рубежное и Попасную в Луганской области. По определенным данным, более 130 российских военных получили ранения, – рассказал Арестович.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 10 вражеских атак, уничтожили 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники. Также была уничтожена одна артиллерийская система.

Читайте
Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и штурмовать район Азовстали - Генштаб

По его словам, противник пытается продвигаться вблизи Гуляйполя в Запорожской области, но безуспешно, ведь его сразу накрывает наша артиллерия.

– Держится Мариуполь. Бои идут в районе завода Азовсталь и в других районах. Враг терпит огромные потери, ему нелегко, — говорит Алексей Арестович.

Что касается ситуации на Херсонском направлении, то им пока “заботится” новый российский командир — генерал Дворников. У него задача выйти на границы Херсонской области.

За прошедшие сутки наши военные обезвредили девять воздушных целей врага: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА и крылатую ракету.

17 апреля защитники Украины отбили 12 российских атак в Донецкой и Луганской областях.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка