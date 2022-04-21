Советник министра МВД назвал две причины обстрела Россией собственных территорий

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко обозначил две причины, по которым Россия обстреливает собственные территории. Первая из них заключается в том, чтобы обстрелами оправдать всеобщую мобилизацию, ведь скрытый призыв провалился.

— РФ пытается включать историю, более информационно, чем реально о введении полной мобилизации населения, если все плохо пойдет на Донбассе. Для этого им и нужен обстрел собственных территорий, – говорит Денисенко.

Вторая причина заключается в том, что большая масса населения России не может ответить себе на вопрос, зачем они включились в эту войну.

– Несмотря на то, что 80% это (войну в Украине, – Ред.) поддерживает, но на вопрос, а зачем мы это делаем, ответа у них нет. А при ухудшении экономической ситуации через несколько месяцев все чаще будут спрашивать, зачем мы сюда залезли. И здесь будут вытягиваться фотографии, как “украинцы-фашисты” “обстреливали” их деревни. Очень важно, что при всех этих страшных обстрелах нет жертв, — говорит советник министра.

Также он отметил, что эмбарго на энергоносители со стороны Европы – это был бы ключевой удар по экономике России.