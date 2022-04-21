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Факты / Украина

Советник министра МВД назвал две причины обстрела Россией собственных территорий

Маліновська Ангеліна
Вадим Денисенко

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко обозначил две причины, по которым Россия обстреливает собственные территории. Первая из них заключается в том, чтобы обстрелами оправдать всеобщую мобилизацию, ведь скрытый призыв провалился.

— РФ пытается включать историю, более информационно, чем реально о введении полной мобилизации населения, если все плохо пойдет на Донбассе. Для этого им и нужен обстрел собственных территорий, – говорит Денисенко.

Вторая причина заключается в том, что большая масса населения России не может ответить себе на вопрос, зачем они включились в эту войну.

– Несмотря на то, что 80% это (войну в Украине, – Ред.) поддерживает, но на вопрос, а зачем мы это делаем, ответа у них нет. А при ухудшении экономической ситуации через несколько месяцев все чаще будут спрашивать, зачем мы сюда залезли. И здесь будут вытягиваться фотографии, как “украинцы-фашисты” “обстреливали” их деревни. Очень важно, что при всех этих страшных обстрелах нет жертв, — говорит советник министра.

Также он отметил, что эмбарго на энергоносители со стороны Европы – это был бы ключевой удар по экономике России.

– Если бы ввели эмбарго, то это был бы самый болезненный удар, который только возможен, второй – это санкции против Сбербанка, – добавляет Денисенко.

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