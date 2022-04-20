Соединенные Штаты считают, что Россия на территории Украины будет обстреливать маршруты, используемые для поставок оружия.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона.

По словам чиновника, российские силы нечасто наносили удары по движущимся целям, таким как колонны или железнодорожные составы, но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в стране будет перевозиться оружие и боеприпасы.

В Пентагоне считают, что даже если оккупационным войскам что-то и удастся сделать, то полностью остановить поставки не получится — слишком много перевозится вооружения.

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Отметим, что США и страны-партнеры поставили в Украину почти 70 000 единиц противотанкового и бронебойного оружия, включая Javelin, NLAW, RPG и многое другое.

Передали в Украину и около 30 000 зенитных ракет, таких как Stinger, и около 7 000 пусковых установок для этого вида оружия.

США и НАТО ранее заявили, что украинские силы очень эффективно использовали эти системы, чтобы замедлить, а в некоторых регионах и ​​остановить российское военное вторжение.

Частью этого успеха стала адаптация Украины к децентрализованному командованию и управлению, которое позволяет младшим командирам принимать важные решения на поле боя без разрешения вышестоящих органов, сказал чиновник Пентагона.

При этом представитель Минобороны США предупредил, что Россия по-прежнему сохраняет преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Японии решило предоставить Украине дроны, а также костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты.