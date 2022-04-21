Российское военное командование приказало убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной на Луганщине.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Отмечается, что украинская разведка получила аудиоперехват разговора кафиров, в котором идет речь о соответствующем приказе.

— Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России — это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные, — говорится в сообщении ГУР МО.

В разведке предупредили, что военные преступления не имеют срока давности. В то же время, там гарантировали, что все военные преступники будут справедливо наказаны.

В видеофрагменте по перехвату можно услышать, как российские кафиры дают приказ на уничтожение всех.

– Что я тебе могу сказать, для Чандера, старшего среди них оставить, остальное отпустить навсегда. Навсегда отпустить. Чтобы их больше никто никогда не видел, включая родных, – говорят кафиры на аудиоперехвате.

Отметим, что третья Женевская конвенция регулирует вопросы обеспечения прав военнопленных в течение всего периода их пребывания в плену. Система защиты военнопленных включает положения о порядке их интернирования, их права на помещение, одежду и питание, на выполнение гигиенических требований и оказание медицинской помощи, обеспечение религиозных прав, предоставление возможности для интеллектуальной и физической деятельности. Запрещаются в отношении пленных разные акты насилия и устрашения и любая дискриминация пленных. Они имеют право на уважение личности и чести.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что современные технологии позволяют найти всех российских военных, причастных к зверствам в Киевской области.