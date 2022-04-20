Сама себя спрашиваю, что у него на душе: интервью украинской матери, чей сын воюет на стороне РФ

Многие оккупанты пришли в Украину с войной, несмотря на то, что имеют родственников в нашей стране.

Мать одного из них проживает на Волыни. В 2017 году ее сын окончил военное училище в Омске и остался служить в армии РФ. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей, что воюет против родной страны в составе войск РФ, по информации контрразведчиков, на Херсонском направлении.

Ольга имеет троих сыновей. Дмитрий, который сейчас воюет на стороне РФ – самый младший, ему 26 лет. Ее средний сын Петр – в нашей армии.

Сестра Ольга жила в России. После смерти отца Дмитрия она хотела помочь сестре поднять детей на ноги, поэтому предложила забрать парня к себе, чтобы он учился военному делу, чего он очень хотел. Дмитрий уехал в Россию в 9-м классе.

— Сестра предложила помочь, потому что, мол, после окончания школы он никуда не поступит. Старший у меня электрик, средний – повар, а у этого мечта в военное вступить. Сестра моя говорит: давай, Дима, я тебе помогу. Поедешь к нам, может, там поступишь. Он долго думал, до середины сентября. Но однажды пришел со школы и говорит: меня все достало – еду. Ну, я сжала зубы и сказала: поезжай, сынок. Взяла ему билет, а там сестра встретила. Конечно, ей радостно, а мне – больно, – вспоминает Ольга.

По словам матери, сын поступил в военное училище в России в 2013 году, а закончил его уже после того, как в 2014 году Россия начала войну против Украины на Востоке нашей страны.

– Я еще приезжала на выпускной. Его в Цхинвале направили (Южная Осетия), он там служил два года или три. И она (жена, – Ред.) уехала с ним. Жене еще оставалось два года учиться. Она сразу уехала к нему на два месяца, а потом закончила учебу и полностью переехала. Его направили во Владикавказ, а уже оттуда он начал выезжать в Крым, – говорит женщина.

Ольга вспоминает, что в последний раз говорила с сыном 20 февраля. А 31 марта он ей прислал голосовое сообщение и сказал: Мамуль, добрый день, у меня все хорошо, как вы? И больше ничего.

– Я писала. Вижу, они (сообщения, – Ред.) – непрочитанные. Я думала, если голосовое сообщение не дойдет, то хоть так прочитает. Но вижу, что не прочел и не просматривал ничего. Я его в Telegram нашла и 2 апреля отправила смайлик, но никакой реакции не было.

Ольга надеялась, что ее сын все-таки в России. Она даже не могла подумать, что он уже на украинской земле:

– Я не могла даже подумать. Очень больно. Я сама себя спрашиваю, что у него сейчас на душе и что у него сейчас в сердце. На что его настроили. Боюсь, чтобы он сам себе ничего не сделал. Я когда была у него на выпускном, то спрашивала, чего он не захотел, чтобы его отправили в Ростов-на-Дону. А он говорит: мама, а война, не дай Бог меня заставят воевать. И идти куда: на Андрея и Петю. Он сказал, что лучше уедет подальше.

Женщина признается, что сейчас очень хотела бы спросить своего сына, знает ли он, что происходит в Украине и как страдают люди. Она боится, чтобы два ее сына, которые сейчас воюют по разные стороны, не встретились на поле боя.

Материнскому сердцу сложно поверить, что сын пришел на родную землю убивать украинцев. Поэтому она просит его сложить оружие и не воевать против мирных и невинных людей.