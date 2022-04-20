В захваченном Бердянске, расположенном в Запорожской области, так называемый мэр Александр Сауленко назначил своим заместителем Никиту Самойленко, работающего дворником местного коммунального предприятия.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской областной военной администрации (ОВА).

Самойленко является уроженцем курортного города.

Отмечается, что после вторжения российских оккупантов мужчина сознательно перешел на сторону врага и согласился на сотрудничество.

– До “назначения” работал дворником в КП БердянскЭкоТранс. Себя позиционирует как творческую личность. Утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями, – рассказали в ОВА.

В военной администрации рассказывают, что Самойленко стал заместителем так называемого мэра по вопросам архитектуры.

В настоящее время он по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию Дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры.

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