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Факты / Украина

У Европы нет будущего, где присутствует путинская Россия – Подоляк

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Подоляк

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має рацію – нав’язуваний російським диктатором Володимиром Путіним світоустрій неприйнятний, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву глави німецького уряду.

– У Європи немає варіантів майбутнього, у яких присутня путінська Росія. Ні бізнес, ні економіка, ні газові транзити не варті мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами, – написав він у Twitter.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України і закликав Путіна негайно вивести війська.

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Фото: Офис президента

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