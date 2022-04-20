В Ирпене возле военного госпиталя обнаружили мощную авиабомбу – мэр

В Ирпене неподалеку от военного госпиталя обнаружили мощную авиационную бомбу. Жителей призывают выехать из района в центр города.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

– Срочно! Важное сообщение! В Ирпене в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Увезти ее невозможно. Около 16 часов саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! – призвал Маркушин на своем канале в Telegram.

Он уточнил, что по микрорайону будет проезжать автомобиль Муниципальной варты с громкоговорителем.

– Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня! – заявил мэр.

В то же время пресс-служба КГГА предупредила жителей правого берега Киева, что они могут “услышать громкий звук”.