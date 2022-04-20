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В Ирпене обезвредили мощную авиабомбу, жертв и пострадавших нет – мэр

Анастасия Гевко редактор ленты
В Ирпене обезвредили мощную авиабомбу, жертв и пострадавших нет – мэр

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что мощную авиабомбу, которую нашли в районе военного госпиталя, удалось обезвредить.

– Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но мы должны быть очень осторожны, – подчеркнул Маркушин в своем канале в Telegram в среду, 20 апреля.

Он уточнил, что вес этой авиабомбы – 250 кг.

До этого мэр предупредил жителей Ирпеня о том, что в 16.00 будет обезврежена мощная авиационная бомба возле военного госпиталя в Ирпене.

Он попросил жителей держаться подальше от этого района.

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