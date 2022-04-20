За 55 дней полномасштабной войны в Украине российским захватчикам удалось перетащить на свою сторону “разве что некоторых маргиналов”.

Это во время своего обращения подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

– На Юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России, как будто готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко, – подчеркнул глава государства.

По его словам, причина кроется в том, что украинцы во всех регионах государства поддерживают украинское национальное единство и государственность.

Президент Украины поблагодарил жителей временно оккупированных Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других общин за эту четкую позицию.

– Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантов. Чем принципиальнее мы и вы будем, тем быстрее вернется нормальная жизнь, – заверил глава государства.

Напомним, что в Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулами автоматов заставили людей проголосовать на референдуме.

Печатают захватчики “бюллетени” для так называемого референдума и в типографии Новой Каховки Херсонской области.

Провести псевдореферендум в регионе оккупанты планируют с 1 по 10 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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