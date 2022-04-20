Пережив ужасы бомбардировок, жизнь в подвале на грани физического выживания, Евгению Бляхману чудом удалось вырваться из кошмара, который принесли на нашу землю российские оккупанты.

О том, что пришлось пережить одному из десятков тысяч мариупольцев и его семье журналисты Фактов ICTV узнали из беседы с Евгением, который сегодня находится в относительной безопасности на территории Украины.

— После первых бомбежек Мариуполя пострадала супруга. Она получила осколочные ранения в обе ноги. Эвакуировались на личном транспорте. Слава Богу получилось.

Почти двое суток мы ехали до Днепропетровска. Там, благодаря нашему раввину Менахем Мендель Коэну, нас приняли, разместили. Врачи оказали жене помощь, после чего ее эвакуировали в Израиль. Она сейчас там на лечении вместе с дочерью.

Меня разместили здесь, в пансионате, на базе. Великолепная природа, все, что нужно для того, чтобы прийти в нормальное состояние и выдохнуть полной грудью.

— Как вы выбирались? Сложно было выехать из Мариуполя? Когда это было?

— Мы выезжали 15 марта. Сказать, что сложно — ничего не сказать. Потому что связи в городе не было. Было невозможно узнать, есть ли возможность выехать. Все шло через сарафанное радио. Люди друг другу передавали.

У кого была возможность и желание выезжать, собрались возле драмтеатра. Оттуда колонной машин поехала на Бердянск, на Запорожье и на Днепропетровск.

Ехали двумя колонами ориентировочно где-то около 150 машин каждая колонна. Ехали очень долго. Ночевали в поле. Там в Васильевке был взорван мост. Одна колонна прошла, а вторая колонна отстала, не успела пройти.

Мы всю ночь стояли возле минного поля в ожидании утра, чтобы можно было проехать между минами. Потому что из-за взорванного моста другой дороги не было.

Ночью шли постоянные обстрелы, снаряды летели в обе стороны. Но по сравнению с Мариуполем страшно уже не было. Там это происходило каждые 10-15 минут. И самолеты тоже 10-15 минут летали через весь город. И бомбили. Сносили жилые кварталы, не обращая внимания, что там нет никакой техники военной.

— Вы знаете, что случилось с вашим жильем?

— К нам прилетело 1 марта. Первая партия снарядов прилетела именно к нам во двор. В квартирах повылетали окна. Стекла побило. Супруга как раз в это время находилась на улице, гуляла с собакой. Осколками от снаряда ее покалечило. Сын потом выскочил на улицу, нашел мать. Побежал в больницу, в скорую помощь. Ее забрали и сразу прооперировали. Спасибо огромное, что в таких условиях смогли это сделать. В принципе, врачи спасли жизнь жене.

С первого по пятое марта она находилась в больнице. Потом мы ее забрали из больницы. Потому что начали бомбить именно больничные корпуса. И шестого разбомбили наш больницу.

Перед этим врачи просили всех, у кого есть возможность, покинуть территорию больницы.

…Когда мы уже ехали уже по дороге из Мариуполя, практически нигде препятствий не было. По приезду в Запорожье, в центре регистрации нас спросили, готовы ли мы остаться, чтобы нам могли оказать помощь. Мы отказались. Потому что мы понимали, что нас в Днепропетровске уже ждут и окажут полноценную помощь.

Мы поехали дальше. В этом плане на украинской территории было комфортно: чай-кофе, какой-то продуктовый наборчик, чтобы можно было перекусить и двигаться дальше.

Скоро будет большой праздник для еврейского народа – Пейсах. Нужно кушать мацу в память о наших традициях, об исходе из Египта.

Кстати, маца не только в то время спасла жизнь людям, когда они выходили из Египта. В Мариуполе у ​​нас была прошлогодняя маца, которая очень многим людям, не только евреям, спасла жизнь. Кушали ту мацу, потому что хлеба не было.

И вообще кушать нечего было. Собирали дождевую воду, воду из растаявшего снега. На улице во дворе варили супы, похлебки на кострах. Под бомбежкой. И ели мацу в подвалах, зажигали ханукальные свечи.

— Можно провести такую параллель, что тогда евреи освобождались от гнета египтян, а сегодня от гнета России?

— Абсолютно идентичные ситуации. В том плане, что одно государство поработило другое. И сегодня так называемые русские освободители пытаются захватить украинский мир и поглотить его.

Разница лишь в том, что из Египта в основном исходили одни евреи. А здесь хотят полностью совершить геноцид над всем украинским народом, который находится на этой территории. Причем независимо от национальности. Каждый считает себя полноценным гражданином Украины.

— Кто-то из ваших родных пострадал от нацистов во время Второй мировой войны?

— По отцовской линии родители, бабушка с дедушкой, погибли во время войны великой отечественной. Дедушка по маме не погиб, Слава Богу. У него было пять коек в клинике. Лечил Сталина. Потом, когда объявили еврейский заговор против вождя народа, его отправили на Соловки. И он до 53-го года находился в изгнании, в тюрьме. После смерти Сталина освободили всех. И он продолжал жить, помогать людям.

— А как вы воспринимаете слова россиян, когда они называют украинцев нацистами? Среди украинцев ведь тоже много евреев…

— О каком нацизме в Украине идет речь, вообще невозможно понять. Если Украина для всех одинаковая, независимо от национальной принадлежности. Нацизм – это там. Где не могут ничего толком сказать. Где слушают вождя, который обманывает всех. И пытается навязать свою волю остальным. Вот это нацизм!

— Вот эта поддержка, сохранение культуры еврейского народа, насколько она важна именно сейчас?

— Испокон веков еврейский народ пытался и, спасибо ему, что он сохранил эти традиции, которые передавались из поколения в поколение. Благодаря этому культура еврейского народа сохранена. И во время войны это ощущаешь еще больше, осознаешь, что традиции необходимы. Во имя будущих поколений.

У меня двое детей — сын и дочь. Сын тоже эвакуировался вместе с семьей. Они находятся в Бердянске. Оттуда сейчас нет возможности выехать. А дочь вместе с супругой, как я уже говорил, в Израиле.

— Чем вы занимались в Мариуполе?

— Я пенсионер, поэтому как мог помогал раввину, общине, евреям пожилого возраста. Развозили продуктовые наборы, готовые обеды тем, кто оказался в тяжелом положении. Особенно, когда был коронавирус, и многие не могли выйти из дома из-за болезни.

Сегодня нужна другая помощь. Теперь нам надо сохранить тех людей, которые успели эвакуироваться. Помочь им где-то найти себе пристанище.