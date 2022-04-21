Президент США Джо Байден заявил, что объявляет новую программу для желающих переехать в Штаты из Европы украинцев.

– Я объявляю о новой программе Объединимся за Украину, которая позволит украинцам, ищущим убежища, приезжать прямо из Европы в Соединенные Штаты. Эта новая программа гуманитарного условно-досрочного освобождения дополнит существующие правовые пути, доступные для украинцев, включая иммиграционные визы и оформление беженцев, – сообщил Байден.

По его словам, это будет целесообразный канал для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев.

Американский президент подчеркнул, что у этих мигрантов должен быть спонсор из США, включая семью или неправительственную организацию.

– Эта программа будет быстрой, она будет оптимизирована и обеспечит выполнение Соединенными Штатами своих обязательств перед народом Украины и отсутствие необходимости пересечения нашей южной границы, – сообщил Байден.

Он добавил, что таким образом США посылают президенту РФ Владимиру Путину сигнал о единстве с Украиной и другими союзниками, о том, что ему “никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину”.

В то же время в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что украинским вынужденным переселенцам разрешат находиться в стране до двух лет.

Там уточнили, что такое разрешение останется в силе лишь в том случае, если эти люди смогут подтвердить наличие в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку, а также при соблюдении ряда других условий для въезда.