В течение 20 апреля россияне ранили пятерых мирных жителей Донецкой области.

Три человека пострадали в Марьинке и двое – в Угледаре.

В этот же день областным властям удалось уточнить информацию о двух погибших ранее в Павловке и еще троих раненых в Краматорске, Мариуполе и Лимане.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.

– Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый россиянин ответит за свои преступления на украинской земле! – заверил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, что российские захватчики основные усилия сосредоточивают на захвате Мариуполя Донецкой области.

Прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия в районе завода Азовсталь, Марьинки, Рубежного и Северодонецка.

В целом же на Донецком направлении российские оккупанты обстреливают передовые позиции украинских защитников, пытаясь отыскать слабые места в обороне по всей линии столкновения.

Источник: Павел Кириленко