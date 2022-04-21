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Факты / Украина

Битва за Донбасс: сколько гражданских пострадали 20 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
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В течение 20 апреля россияне ранили пятерых мирных жителей Донецкой области.

Три человека пострадали в Марьинке и двое – в Угледаре.

В этот же день областным властям удалось уточнить информацию о двух погибших ранее в Павловке и еще троих раненых в Краматорске, Мариуполе и Лимане.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.

– Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Каждый россиянин ответит за свои преступления на украинской земле! – заверил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Карта щодо кількості поранених у Донецькій області

Напомним, что российские захватчики основные усилия сосредоточивают на захвате Мариуполя Донецкой области.

Прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия в районе завода Азовсталь, Марьинки, Рубежного и Северодонецка.

В целом же на Донецком направлении российские оккупанты обстреливают передовые позиции украинских защитников, пытаясь отыскать слабые места в обороне по всей линии столкновения.

Источник: Павел Кириленко

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Фото: Depositphotos

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