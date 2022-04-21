Выставочный центр Ptak Warsaw Expo в Варшаве сегодня переоборудован в огромный, но вместе с тем комфортный и удобный пункт для приема украинских беженцев, которые спасаются от бомбардировок на охваченной войной родине.
В одном из залов расположено табло, на котором отмечены страны, в которые могут поехать украинцы. Здесь же есть возможность получить документы, сделать прививку, полечить домашнего любимца.
В другом корпусе созданы все условия, чтобы спокойно переночевать, поесть и помыться.
Пропускная способность центра — 12 тыс. человек одновременно. Людей кормят: перекус можно брать постоянно + трехразовое горячее питание.
В обустроенной детской комнате работают волонтеры-аниматоры.
Кроме базовой гигиены, есть еще книги, одежда, подгузники. Обустроена даже условная больница, с каретами скорой и реанимацией. Волонтеры рассказывают, что там даже принимали роды.
В этот центр в основном прибывают из Львова. Автобусные рейсы частично финансируются поляками, частично — Фондом свободных и неравнодушных.
Центр имеет партнерство с 11 странами Европы, которые принимают наших граждан.
Источник: Украина оперативно
Фото: Ирина Озимок