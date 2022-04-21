Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Горячие обеды, комнаты для детей: как работает Центр для украинских беженцев в Варшаве

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
українці в польші

Выставочный центр Ptak Warsaw Expo в Варшаве сегодня переоборудован в огромный, но вместе с тем комфортный и удобный пункт для приема украинских беженцев, которые спасаются от бомбардировок на охваченной войной родине.

В одном из залов расположено табло, на котором отмечены страны, в которые могут поехать украинцы. Здесь же есть возможность получить документы, сделать прививку, полечить домашнего любимца.

В другом корпусе созданы все условия, чтобы спокойно переночевать, поесть и помыться.

Читайте
С начала войны в Попасной погибли более 100 человек - глава ОВА

Пропускная способность центра — 12 тыс. человек одновременно. Людей кормят: перекус можно брать постоянно + трехразовое горячее питание.

В обустроенной детской комнате работают волонтеры-аниматоры.

Кроме базовой гигиены, есть еще книги, одежда, подгузники. Обустроена даже условная больница, с каретами скорой и реанимацией. Волонтеры рассказывают, что там даже принимали роды.

В этот центр в основном прибывают из Львова. Автобусные рейсы частично финансируются поляками, частично — Фондом свободных и неравнодушных.

Центр имеет партнерство с 11 странами Европы, которые принимают наших граждан.

Источник: Украина оперативно

Фото: Ирина Озимок

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка