Выставочный центр Ptak Warsaw Expo в Варшаве сегодня переоборудован в огромный, но вместе с тем комфортный и удобный пункт для приема украинских беженцев, которые спасаются от бомбардировок на охваченной войной родине.

В одном из залов расположено табло, на котором отмечены страны, в которые могут поехать украинцы. Здесь же есть возможность получить документы, сделать прививку, полечить домашнего любимца.

В другом корпусе созданы все условия, чтобы спокойно переночевать, поесть и помыться.

Пропускная способность центра — 12 тыс. человек одновременно. Людей кормят: перекус можно брать постоянно + трехразовое горячее питание.

В обустроенной детской комнате работают волонтеры-аниматоры.

Кроме базовой гигиены, есть еще книги, одежда, подгузники. Обустроена даже условная больница, с каретами скорой и реанимацией. Волонтеры рассказывают, что там даже принимали роды.

В этот центр в основном прибывают из Львова. Автобусные рейсы частично финансируются поляками, частично — Фондом свободных и неравнодушных.

Центр имеет партнерство с 11 странами Европы, которые принимают наших граждан.

Источник: Украина оперативно

Фото: Ирина Озимок