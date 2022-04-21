86-летний архитектор Норман Фостер проектировал башню Мэри-Экс в Лондоне, которую британцы из-за необычной формы и зеленоватого цвета называют огурцом, создал банк HSBC в Гонконге — на момент открытия — самый дорогой в мире, построил виадук Мийо во Франции, а также работал над дизайном штаб-квартиры Apple – Apple Park в Калифорнии.

В настоящее время автор, работы которого есть по всему миру, вместе со своей командой будет восстанавливать разбомбленный российскими войсками Харьков. За почти два месяца полномасштабной войны в городе уничтожена четверть жилых домов, разрушены школы, детские сады, больницы, многие исторические достопримечательности уже не восстановить. Архитектор провел онлайн-встречу с харьковским городским головой Игорем Тереховым и представил свое предыдущее видение возрождения города.

– Я перед нашим заседанием создал первый проект – манифест города. Это только первоначальный проект этого манифеста, подчеркиваю! — говорит британский архитектор Норман Фостер.

Известный своим пристрастием к стилю хайтек, архитектор хочет сохранить и историческое наследие города, соединить культуру и промышленность.

– Мы понимаем, что мы сосредотачиваем внимание на центре города, на сити-центре, но, безусловно, необходимо заняться наследием прошлого. Я понимаю, что ваш город очень красивая комбинация культуры и промышленности, мы, безусловно, должны понимать, что нам это наследие необходимо сохранить и воспроизвести, сочетая это с новыми элементами архитектуры, — добавляет мастер.

Норман Фостер вспомнил, как во время Второй мировой войны создавался генплан Лондона, сейчас Харьков переживает схожие времена.

– Нам необходимо создавать идеальный город будущего и план его жизни – это все лежит перед нами. Генеральный план Лондона по-прежнему действует, кстати, он обновлялся во время пандемии, а создавался в 1943 году в эти темные годы, в темное время Второй Мировой войны! И я читаю манифест, он создает уверенность в будущем для последующих поколений. И я считаю, что это очень символично, что наш разговор происходит именно сейчас, сегодня, — говорит Фостер.

Британский архитектор считает, что к возрождению Харькова, кроме его команды, следует привлечь и лучшие таланты Украины:

— Мне бы хотелось собрать лучшие силы в сфере планирования, инженерии, дизайна для того, чтобы эти силы, объединившись, работали над возрождением города в духе объединения, планетарного знания и привлечь к этому лучшие таланты и научные знания в Украине.

Норман Фостер добавил, что его план, очевидно, будет изменяться, в зависимости от пожеланий харьковчан и именно городского головы Игоря Терехова.

— Я видел, господин Фостер, ваши работы и очень хотелось бы вот этот стиль новый, прогрессивный хайтек, чтобы у нас присутствовал в сити-центре, и очень хочется, чтобы у нас был создан такой сити-центр, который был бы одним из изюма Европы. Харьков – любимый город для наших IT-шников, IT-технологий, очень активно работающих в Харькове. Кроме того, мы хотим создать индустриальные парки, чтобы перезапустить экономику города и экономику всей Украины, особенно ее восточной части, – говорит Игорь Терехов.

В городе должно быть комфортно работать и жить, считает мэр. За два месяца войны враг уничтожил около двух тысяч жилых домов, детские сады, школы, больницы, большинство из них невозможно отремонтировать.

– Российская агрессия беспощадно уничтожает Харьков и нам придется начинать с нуля и создать город практически заново. Сегодня уничтожены очень многие административные здания, кроме того уничтожаются жилые микрорайоны, часть из них почти полностью уничтожены – Рогань, Пятихатки, Северная Салтовка. Огромные бомбардировки испытали и центральные жилые районы, поэтому после окончания войны нам нужно будет восстанавливать фактически полностью город Харьков, — отмечает Теерехов.

Жилые микрорайоны должны отвечать последним требованиям по энергоэффективности и безопасности.

— Из 8 тысяч домов, которые есть в городе, уже более 25% разрушены и не подлежат восстановлению. Поэтому нужно перезапустить архитектуру именно жилых микрорайонов, это должны быть жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой и зонами отдыха, и социальными объектами, такими как больницы, поликлиники, школы и детские сады. Я хочу, чтобы мы уделили большое внимание дизайн-проекту, чтобы микрорайоны отличались друг от друга и они были выполнены по последним архитектурным разработкам и отвечали новейшим технологиям по энергосбережению и предоставлению услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение и, конечно же, все дома, садики и школы должны быть оснащены бомбоубежищем, а в жилых микрорайонах, жилых домах должны появляться подземные паркинги, которые имели бы двойное назначение, работавшие как паркинги и как система защиты в случае непредвиденных ситуаций, — добавил мэр Харькова.

Дороги обязаны быть велодорожками, Терехов желает и несколько многоуровневых решений. А также в городском совете хотят, чтобы в Харькове, как и до войны, было много зон отдыха и парков.