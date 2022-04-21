На 57-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Карта боевых действий в Украине на 21.04.2022

В настоящее время враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не выявил изменений в состоянии и положении группировок войск.

На Слобожанском направлении враг наращивает системы технического обеспечения, частично блокирует и обстреливает Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях российские военные обстреливают из артиллерии всю линию столкновения.

Открывают огонь по позициям украинских военных захватчики и на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW