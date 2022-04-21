На 57-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
Карта боевых действий в Украине на 21.04.2022
В настоящее время враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не выявил изменений в состоянии и положении группировок войск.
На Слобожанском направлении враг наращивает системы технического обеспечения, частично блокирует и обстреливает Харьков.
На Донецком и Таврическом направлениях российские военные обстреливают из артиллерии всю линию столкновения.
Открывают огонь по позициям украинских военных захватчики и на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 57-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW