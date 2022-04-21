За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Читайте:
- Ситуация на фронте на 21.04.2022
- Обстрелы на Востоке и Юге: ситуация в регионах Украины на 21 апреля
- Около 21 тыс. личного состава и более 800 танков: потери России
Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Зеленые участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Читайте: Карта воздушных тревог в Украине в режиме онлайн
Интерактивная карта боевых действий в Украине
Условные обозначения на карте:
Красные точки — последние события
Серые точки — более ранние
Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.
Точки — наземные операции
Иконка — воздушные удары
Карта боевых действий в Украине от британской разведки с начала вторжения России в Украину
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.