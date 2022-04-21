На освобожденных территориях бойцы ТрО должны сдать оружие в места хранения

Добровольцы, которые с началом широкомасштабного вторжения России в Украину взяли в руки оружие, в регионах, уже освобожденных от российских захватчиков, должны сдать его в отведенные места хранения, заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин.

– Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения, – подчеркнул он.

По его словам, это оружие будут использовать для тренировок и при необходимости выдавать для выполнения задач.

– Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск, – заявил Галушкин в обращении к добровольцам ТрО.

Он также поблагодарил добровольцев за службу, мужество и преданность.