На освобожденных территориях бойцы ТрО должны сдать оружие в места хранения

Добровольцы, которые с началом широкомасштабного вторжения России в Украину взяли в руки оружие, в регионах, уже освобожденных от российских захватчиков, должны сдать его в отведенные места хранения, заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин.
– Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения, – подчеркнул он.
По его словам, это оружие будут использовать для тренировок и при необходимости выдавать для выполнения задач.
– Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск, – заявил Галушкин в обращении к добровольцам ТрО.
Он также поблагодарил добровольцев за службу, мужество и преданность.
– Вы делаете невероятную работу, за которую вам благодарны Силы ТрО и ваши общины: несете службу на блокпостах, готовите города и объекты к обороне, участвуете в разминировании, выявлении диверсионных формирований, помогаете общинам преодолевать последствия разрушений. Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач, – сказал командующий Сил ТрО.