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Факты / Украина

На освобожденных территориях бойцы ТрО должны сдать оружие в места хранения

Валентина Летяк редактор ленты
український воїн

Добровольцы, которые с началом широкомасштабного вторжения России в Украину взяли в руки оружие, в регионах, уже освобожденных от российских захватчиков, должны сдать его в отведенные места хранения, заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин.

– Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения, – подчеркнул он.

По его словам, это оружие будут использовать для тренировок и при необходимости выдавать для выполнения задач.

– Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск, – заявил Галушкин в обращении к добровольцам ТрО.

Он также поблагодарил добровольцев за службу, мужество и преданность.

– Вы делаете невероятную работу, за которую вам благодарны Силы ТрО и ваши общины: несете службу на блокпостах, готовите города и объекты к обороне, участвуете в разминировании, выявлении диверсионных формирований, помогаете общинам преодолевать последствия разрушений. Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач, – сказал командующий Сил ТрО.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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