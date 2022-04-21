Британия заявила о новой волне антироссийских санкций, направленных на генералов РФ, которые совершают злодеяния на передовой, а также на частных лиц и предприятия, которые поддерживают вооруженные силы президента России Владимира Путина.
Об этом со ссылкой на МИД Британии пишет CNN.
– Порочность нападения России на народ Украины очевидна для всех. Они преднамеренно наносят удары по больницам, школам и транспортным узлам в Мариуполе и за его пределами – так же, как они делали это в Чечне и Сирии. Британия непреклонна в своей поддержке Украины и в привлечении к ответственности Путина и его режима. Сегодняшняя новая волна санкций бьет по генералам и оборонным компаниям, на руках которых кровь, – отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Так, правительство Британии ввело санкции в ответ на продолжающуюся агрессивную войну РФ в Украине против следующих лиц:
- Подполковник Азатбек Омурбеков, командующий российской армией, причастный к Бучанской резне.
- Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ.
- Генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий Силами специальных операций России.
- Генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России.