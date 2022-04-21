Британия заявила о новой волне антироссийских санкций, направленных на генералов РФ, которые совершают злодеяния на передовой, а также на частных лиц и предприятия, которые поддерживают вооруженные силы президента России Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на МИД Британии пишет CNN.

– Порочность нападения России на народ Украины очевидна для всех. Они преднамеренно наносят удары по больницам, школам и транспортным узлам в Мариуполе и за его пределами – так же, как они делали это в Чечне и Сирии. Британия непреклонна в своей поддержке Украины и в привлечении к ответственности Путина и его режима. Сегодняшняя новая волна санкций бьет по генералам и оборонным компаниям, на руках которых кровь, – отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Так, правительство Британии ввело санкции в ответ на продолжающуюся агрессивную войну РФ в Украине против следующих лиц: