20 апреля российские захватчики обстреливали регионы на Востоке и Юге Украины.

Сложная ситуация в Луганской области – продолжаются постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. Значительны разрушения в Рубежном и Новодружеске.

В Донецкой области под обстрелами – вся линия разграничения. Утром враг активизировался вблизи Марьинки и Новомихайловки, однако ситуация под контролем Вооруженных сил Украины.

В Харьковской области за прошедшие сутки интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, а ночь прошла значительно спокойнее, чем раньше. Однако на Изюмском направлении активные бои не прекращаются.

В Херсонской области, наоборот, из-за оккупации ситуация в области становится все более критической.

Взрывы и обстрелы слышны во всех районах, инфраструктура уничтожена, а информация о раненых и пострадавших гражданских лицах до сих пор не доступна.

Николаев попал под ракетные удары вечером 20 апреля. Взрывы раздавались в центре города, где расположены только частные дома.

Три человека получили ранения. Впоследствии один из пострадавших скончался на операционном столе – спасти его врачам не удалось.

Под сигналы воздушной тревоги прошла ночь и в Днепропетровской области. Враг открыл огонь из Ураганов сначала по городу Зеленодольск, а впоследствии и по селу Большая Костромка.

По последним данным, люди от обстрелов не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ