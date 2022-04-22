Митрополит Украинской православной церкви (Московского Патриархата) Онуфрий выступил с инициативой провести крестный ход на завод Азовсталь в Мариуполе, чтобы забрать оттуда людей.

Об этом говорится в обращении Онуфрия. Впоследствии митрополита УПЦ МП поддержала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, которая выразила готовность идти вместе с главой Украинской православной церкви.

Так, 21 апреля Онуфрий заявил, что церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие из города Орехов (Запорожская область) на завод Азовсталь в Мариуполе.

— В целях оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также ход мог бы вывезти раненых военных и забрать тела погибших, — сказал глава УПЦ МП.

Ирина Верещук поддержала инициативу митрополита Онуфрия и добавила, что с подобной просьбой обращалась к Папе Римскому.

— Если россияне действительно откроют гуманитарный коридор, чтобы мы могли спасти наших женщин, детей и раненых, то мы готовы идти туда вместе с духовенством. Уверена, что к этому присоединятся многие политики, вы уже видели заявление господина (Давида, – Ред.) Арахамии, – сказала министр Верещук.

Она отметила, что Россия не делает ничего, чтобы способствовать эвакуации, а лишь срывает гуманитарные коридоры с блокадного Мариуполя.

Ранее Ирина Верещук сообщала, что РФ подрывает работу гуманитарных коридоров из блокадного Мариуполя, обязательства по которым были взяты российской стороной во время переговоров с Украиной. Кроме того, российская сторона блокирует связь в городе на Азове в преддверии объявлений об эвакуации.

Фото: УПЦ МП

Источники: УПЦ МП, РБК-Украина