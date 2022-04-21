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Факты / Мир

Подоляк рассказал о “достижениях” России за почти два месяца войны

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, какие “достижения” получила Россия за почти два месяца войны с Украинским государством.

Об этом он написал в сообщениях, опубликованных на его странице в Twitter в четверг, 21 апреля.

Так, среди перечисленных Подоляком кремлевских достижений:

  1. Украина объединена как никогда.
  2. Запад консолидирован.
  3. У пророссийских лоббистов нет будущего.
  4. Северный поток-2 закрыт навсегда.
  5. Экономика России пробивает дно.
  6. Российские войска несут тысячные потери.

Советник главы ОП добавил, что развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. 

– Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция, – резюмировал Михаил Подоляк.

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Фото: Офис президента

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