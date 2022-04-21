Подоляк рассказал о “достижениях” России за почти два месяца войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, какие “достижения” получила Россия за почти два месяца войны с Украинским государством.

Об этом он написал в сообщениях, опубликованных на его странице в Twitter в четверг, 21 апреля.

Так, среди перечисленных Подоляком кремлевских достижений:

Украина объединена как никогда. Запад консолидирован. У пророссийских лоббистов нет будущего. Северный поток-2 закрыт навсегда. Экономика России пробивает дно. Российские войска несут тысячные потери.

Советник главы ОП добавил, что развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году.