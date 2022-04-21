Подоляк рассказал о “достижениях” России за почти два месяца войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, какие “достижения” получила Россия за почти два месяца войны с Украинским государством.
Об этом он написал в сообщениях, опубликованных на его странице в Twitter в четверг, 21 апреля.
Так, среди перечисленных Подоляком кремлевских достижений:
- Украина объединена как никогда.
- Запад консолидирован.
- У пророссийских лоббистов нет будущего.
- Северный поток-2 закрыт навсегда.
- Экономика России пробивает дно.
- Российские войска несут тысячные потери.
Советник главы ОП добавил, что развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году.
– Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция, – резюмировал Михаил Подоляк.