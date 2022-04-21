Россия добавила 17 батальонно-тактических групп в Украине за последнюю неделю — CNN

Россия добавила 17 батальонно-тактических групп (БТГ) в Украину за последнюю неделю и еще четыре БТГ всего за последние 24 часа, сообщил в среду высокопоставленный представитель министерства обороны США.

В целом, по оценкам США, сейчас на территории Украины находится 82 БТГ.

По словам чиновника, из четырех добавленных за последние сутки БТГ три ушли на восток в район Донбасса.

Эти БТГ не обязательно все просто солдаты пехоты. По словам чиновника, они функционально слажены.

— Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп, мы склонны думать о них, и я думаю, что мы все привыкли говорить о них, как будто они все пехота или что-то в этом роде. Это не так, они функционально слажены: пехотные, артиллерийские, бронетанковые, механизированные. Так что я не знаю, какая тут смесь, — добавил чиновник.