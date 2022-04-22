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Факты / Украина

Россия не ограничится Донбассом, у нее дальновидные планы — Маляр

Наташа Тарчевська редактор ленты
Россия не ограничится Донбассом, у нее дальновидные планы — Маляр

Активизация российских регулярных войск на Донбассе не означает, что РФ “ограничится” только этими территориями.

Об этом вечером 21 апреля в эфире национального телемарафона заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр. Такие выводы можно сделать, судя по тактике, которую рашисты взяли на вооружение.

— Русские войска не собираются прекращать войну, и это видно по всей тактике и стратегии, которую они используют. Они не смогли завоевать нас быстро, они настроились делать это долго. То, что они сейчас активизировались на Востоке Украины, это не значит, что Востока им будет достаточно. У них дальновидные планы, — отметила Анна Маляр.

По словам замминистра обороны, путинские захватчики сознательно отказываются от так называемого классического захвата территорий. Вполне возможно, что в планах рашистов — война с европейскими государствами.

— Если мы проанализируем, каким образом они уничтожают наши города и фактически стирают их с лица земли, то встает вопрос: зачем они это делают? Если захватывать территорию, то важно все же сохранять инфраструктуру, чтобы можно было ею пользоваться.

Одна из гипотез — они это разрушают, потому что им не нужна эта инфраструктура и этот классический захват территорий. Возможно, они готовятся к войне уже с европейскими странами, и Украина им нужна как плацдарм.

Именно это, помимо мести украинскому народу, и движет Путиным: по мнению Анны Маляр, такие действия российских войск могут значить желание продвигаться дальше в Европу.

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