С 21 апреля положение украинских защитников Мариуполя намного улучшилось. Однако ожидаются новые бои за город.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.

— С этого дня состояние защитников в Мариуполе намного улучшилось. Конечно там будут бои, россияне не держат своего слова. Чтобы окружить и блокировать Азовсталь нужно втрое больше войск, чем штурмовать его. А они еще и перебросили войска оттуда, — отметил он.

По словам Арестовича, часть российских войск из Мариуполя выведена, поэтому поле для маневра украинских защитников расширилось.

Он подчеркнул, что оккупанты не способны взять Азовсталь. Им не хватает войск на севере, там где основное направление, поэтому они перебрасывают войска из Мариуполя, потому что силы на исходе.

Советник главы ОП напомнил, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили, что РФ больше не будет штурмовать Мариуполь. А раньше они утверждали о контроле над городом.

— Это было настолько нелепо и опрометчиво с их стороны. Они среагировали на слова Владимира Зеленского о том, что Украина выйдет из мирных переговоров, если добьют защитников Мариуполя. А они этого очень опасаются, — подчеркнул он.

Кроме того, Арестович обратил внимание на то, что россияне принудительно вывезли в РФ около 160 тыс. детей и более полмиллиона украинцев. Он считает, что они делают это, чтобы ухудшить демографическое состояние Украины.