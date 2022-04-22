Украинские фермеры засеяли четверть запланированных площадей — Высоцкий

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Єдиних новин заявил, что украинские фермеры уже засеяли 3 млн га из 12 млн га запланированных.

– Буквально сегодняшняя аналитика говорит, что украинские фермеры посеяли 3 млн га из запланированных 12 млн га. По сравнению с тем, что было 10 дней назад, ситуация улучшилась, сейчас ожидаем 75% выполнения плана посевных. Все же благодаря бесстрашным спасателям ГСЧС удается очень большое количество полей разминировать вовремя, это прежде всего Сумская, Черниговская области. Для того, чтобы там выполнить посевные работы, — говорит замминистра аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, Высоцкий отметил, что в ближайшее время будет понятно, удастся ли прибавить еще +5% к тем 75%, успев разминировать освобожденные регионы.

Также он добавил, что Украина не остановит экспорт продовольственных товаров и все, что не нужно для внутреннего потребления, наша страна готова продавать.