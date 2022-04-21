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Факты / Украина

С начала войны в Попасной погибли более 100 человек — глава ОВА

Марта Бондаренко редактор ленты
С начала войны в Попасной погибли более 100 человек — глава ОВА

С начала масштабной войны России против Украины в Попасной в Луганской области погибло более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысячи жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас российские оккупанты контролируют почти половину города и туда украинские власти не имеют доступа.

Кроме того, враг продолжает принудительно депортировать людей – из оккупированной части Попасной вывозят в Первомайск.

Уличные бои в городе продолжаются без остановки. Люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу вообще не имеют возможности из-за постоянных обстрелов.

По словам Гайдая, в Попасной уже не найти уцелевших домов.

– В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей, — рассказал Сергей Гайдай.

Кроме того, практически нет возможности провести эвакуацию населения.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что Попасная практически разрушена российскими захватчиками, позиционные бои не останавливаются.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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