С начала масштабной войны России против Украины в Попасной в Луганской области погибло более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысячи жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас российские оккупанты контролируют почти половину города и туда украинские власти не имеют доступа.

Кроме того, враг продолжает принудительно депортировать людей – из оккупированной части Попасной вывозят в Первомайск.

Уличные бои в городе продолжаются без остановки. Люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу вообще не имеют возможности из-за постоянных обстрелов.

По словам Гайдая, в Попасной уже не найти уцелевших домов.

– В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей, — рассказал Сергей Гайдай.

Кроме того, практически нет возможности провести эвакуацию населения.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что Попасная практически разрушена российскими захватчиками, позиционные бои не останавливаются.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай