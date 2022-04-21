Вычислены приблизительные координаты места, где затонул крейсер Москва.

Остатки ракетного крейсера Москва находятся в ориентировочных координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глубине 50-60 метров. Этот район вычислен Defense Express со ссылкой на дополнительную информацию полученную из собственных источников.

В частности, стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут.

Если расчеты верны, то ракетный крейсер Москва находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатков корабля. Если бы он затонул на 30-40 км к югу, то даже обследовать его на глубине 400-600 метров было бы в разы более сложной задачей.

Фото: Defense Express