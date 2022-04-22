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Факты / Украина

Вырвались из ада: 79 мариупольцев доехали автобусами в Запорожье

Маліновська Ангеліна
Вырвались из ада: 79 мариупольцев доехали автобусами в Запорожье

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 79 мариупольцев доехали автобусами из Мариуполя в Запорожье.

– Это впервые с начала блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками удалось организованно эвакуировать местных жителей и доставить их в безопасное место. Ранее россияне каждый раз срывали все договоренности и уехать из города можно было только на частном транспорте, – заявил Кириленко.

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Также он добавил, что люди покинули Мариуполь четырьмя автобусами и это гораздо меньше, чем было оговорено.

– Продолжаем прилагать усилия, чтобы все мариупольцы смогли выехать на свободную территорию Украины. Это одна из первоочередных задач всего руководства государства, – говорит глава Донецкой ОВА.

Со своей стороны глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил информацию о прибытии людей из Мариуполя.

– Люди из Мариуполя приехали. Они вырвались из ада, других слов нет, – заявил Старух.

Также он добавил видео со спасенными людьми.

Источник: Павел Кириленко

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