Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов — CNN

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, ВВС Украины пополнили свой парк еще примерно 20 действующими самолетами из-за притока запасных частей.

Хотя чиновник не уточнил, какая страна предоставила детали для самолетов, он заявил в среду, что США и другие страны работали, чтобы получить детали, необходимые для их полетов.

Поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов, несмотря на продолжающееся вторжение России. По словам чиновника, сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад.