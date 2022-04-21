Зеленский попросил Португалию передать Украине ракеты, танки и бронетранспортеры

В четверг, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и парламенту Португалии с просьбой о передаче Украине танков Леопард, бронетранспортеров и противокорабельных ракет Гарпун для того, чтобы помочь защитить украинское государство от российской агрессии.

– Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки Леопард, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты Гарпун – это то, что у вас есть, и чем вы можете помочь для защиты свободы и цивилизации Европы. Потому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь, – сказал Владимир Зеленский в видеообращении от 21 апреля.

Президент также рассказал о необходимости усиления санкционного давления на Россию и принципиального решения европейских компаний выйти с рынка РФ.

Кроме того он подчеркнул необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, – особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Зеленский просит Португалию поддержать полноправное членство Украины в ЕС.