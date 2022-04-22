Укрпочта анонсировала выпуск второй украинской военной марки Корабль – Русский военный корабль.. ВСЕ (на английском – Russian Warship… DONE).

Об этом вечером 22 апреля в своем Telegram-канале сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он отметил, что первая военная марка Украины стала не только символом страны, но и нашла большой отклик в сердцах украинцев.

5 млн экземпляров: Укрпочта готовит выпуск второй военной марки с кораблем / 3 фотографии

— В ближайшие дни мы подумаем, как учесть недостатки при запуске первой марки, и, не пренебрегая правилами безопасности, дадим примерный график запуска и продажи марок, — добавил Игорь Смелянский.

Пока известно, что тираж новой марки составит 5 млн экземпляров, а конверта — 1 млн.

Послать конверт с маркой можно будет не только по Украине, но и за границу — марка Русский военный корабль… ВСЕ будет иметь украинский и международный номинал.

Отметим, что 22 апреля только одна военная марка с кораблем помогла собрать немалую сумму на Вооруженные силы Украины – на благотворительном аукционе от Prozorro. Продажи ее продали за 5 млн грн.