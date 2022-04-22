Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чернобривец сам пришел в больницу в первый же день войны и отработал 22 суток подряд, ставя жизни пациентов важнее собственной.

О том, что довелось пережить Сергею в Мариуполе, который беспощадно обстреливали российский войска, он рассказал журналистам одного из украинских СМИ.

…Работали в брониках и касках. Попадали под обстрелы, на наших глазах рушились дома. Получали контузию, но все равно уезжали спасать жизни.

Был у меня случай, когда меня сильно переклинило. Приезжает гражданская машина, выходит мужичок лет 45, говорит, что у него в машине раненые. Открывает машину, а там два пацана лет по 16. Один находится в сознании, глаза открыты, смотрит на меня. Второй без сознания, глаза открыты, а от ног — лоскуты. Не просто ампутированы, а кусками висят.

Я понимал, что с такими травмами уже не живут, потому что здесь даже жгута не наложить. Но я все равно начал его реанимировать. Я его реанимировал и кричал, что нужна помощь, чтобы мне несли воздуховоды.

Но ко мне подошел врач и сказал, что с такими травмами не живут, чтобы я успокоился. Я говорю, что нет, я буду дальше. Потом меня как-то оттащили. Когда я уже пришел в себя, подумал, что, если зацикливаться на тех, кого жалко, можно потом не спасти тех, кого еще можно спасти.

Была у нас еще девочка семи лет. Привезли родители. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине, и мы видели, как через эту дыру бьется ее сердце. И она при этом была жива.

15 дней она провела в реанимации. Потом она нам нарисовала рисунок, передала через папу. Когда привезли его, мы чуть не расплакались…

Сам Сергей родом из Днепра. После окончания Бердянского медицинского колледжа, поехал в Мариуполь, где поступил в Донецкий медицинский университет. Где учится до сих пор. Правда, теперь никто не понимает, когда парень сможет полноценно вернуться к учебе.

Источник: Заборона