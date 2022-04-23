На границе с Украиной размещаются батальоны радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 22 апреля.

В штабе сообщили ситуацию по разным направлениям боевых действий:

Так, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на границе Украины в Гомельской области. Вблизи населенных пунктов Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси. Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Беларуси.

На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.

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Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ