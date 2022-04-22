Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 22 апреля ориентировочно составляют около 21 200 человек личного состава.
Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, Россия уже потеряла 838 танков и 2 162 боевые бронированные машины.
Другие боевые потери РФ в войне против Украины:
- артиллерийские системы – 397;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 138;
- средства ПВО – 69;
- самолеты – 176;
- вертолеты – 153;
- автомобильная техника – 1 523;
- корабли/катера – 8;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 58-е сутки. Российские войска наносят удары по украинским городам, жилым районам и другой инфраструктуре.
Ночью оккупанты периодически обстреливали Харьков из артиллерийских систем. В Киевском районе города горели складские постройки, пострадавших, к счастью, нет.
В Луганской области зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Горском.