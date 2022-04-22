Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 22 апреля ориентировочно составляют около 21 200 человек личного состава.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, Россия уже потеряла 838 танков и 2 162 боевые бронированные машины.

Другие боевые потери РФ в войне против Украины:

артиллерийские системы – 397;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 138;

средства ПВО – 69;

самолеты – 176;

вертолеты – 153;

автомобильная техника – 1 523;

корабли/катера – 8;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 58-е сутки. Российские войска наносят удары по украинским городам, жилым районам и другой инфраструктуре.

Ночью оккупанты периодически обстреливали Харьков из артиллерийских систем. В Киевском районе города горели складские постройки, пострадавших, к счастью, нет.

В Луганской области зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Горском.