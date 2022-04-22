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Факты / Украина

Около 21,2 тыс. военных и почти 180 самолетов: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 21,2 тыс. военных и почти 180 самолетов: обновленные потери войск РФ

Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 22 апреля ориентировочно составляют около 21 200 человек личного состава.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, Россия уже потеряла 838 танков и 2 162 боевые бронированные машины.

Другие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • артиллерийские системы – 397;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 138;
  • средства ПВО – 69;
  • самолеты – 176;
  • вертолеты – 153;
  • автомобильная техника – 1 523;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 58-е сутки. Российские войска наносят удары по украинским городам, жилым районам и другой инфраструктуре.

Ночью оккупанты периодически обстреливали Харьков из артиллерийских систем. В Киевском районе города горели складские постройки, пострадавших, к счастью, нет.

В Луганской области зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Горском.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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