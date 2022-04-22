Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало более 200 млн грн сомнительных активов, принадлежащих экс-нардепу от Партии регионов. Это лицо является приближенным к семье бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Как отметили в ГБР, бывший регионал и окружение Януковича совместно “отмывали” доходы от сделок на одном из концернов Донецкой области. Впоследствии злоумышленники легализовали средства за границей.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году и создания при поддержке РФ террористической организации “ДНР” на оккупированных территориях Донбасса экс-нардеп сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством. Он начал сотрудничать с оккупантами и зарегистрировал компанию во временно оккупированном городе Горловка. Мэром этого населенного пункта стал его бывший охранник.

По информации ГБР, злоумышленники аккумулировали на депозитных счетах в украинских банках 203,4 млн грн сомнительного происхождения.

– Средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии, — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники ГБР обнаружили эти счета и инициировали арест активов.

Расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В ГБР не озвучили фамилию бывшего регионала.

По информации украинских СМИ, вероятно, речь идет о Николае Янковском. Он был народным депутатом Украины III-VI созывов от фракций Регионы Украины, Единая Украина и Партия регионов (в 1998-2006 годах). Кроме того, Янковский был гендиректором, а затем президентом концерна Стирол (находится в оккупированной Горловке).

Как известно, зимой этого года украинский суд избрал меру пресечения начальнику охраны Виктора Януковича по подозрению в дезертирстве. Его арестовали заочно.

Самому же Януковичу следователи ГБР сообщили новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.