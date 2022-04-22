Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что одна из разведок давала максимум 21 день для полного захвата нашей страны.

Об этом Данилов сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, после возможного захвата Украины война должна была перейти в режим партизанской войны, ведь военные разведки считали, что у украинцев не хватит сил выстоять против “второй армии мира”.

– И когда мы пытались им доказать, что это не совсем так, они были раздражены, что мы не осознаем, что мы не понимаем всех этих проблем. И все их расчеты указывали на то, что у нас возможностей и сил быть не может, — рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина имела и имеет такое оружие, о котором никто и не догадывался – это воля и стремление к свободе.

– И когда они спрашивали, что это за оружие, я им говорил, что это наша воля, воля общества, воля нашего народа. Она является одним из мощнейших орудий. Это наша земля, нам некуда с нее уходить, — отметил Алексей Данилов.

По данным иностранных разведок, в Кремле вполне серьезно считали, что Украина устала от войны, а военные деморализованы. Что якобы украинцам все это надоело.

Если, например, в 2014 году общество все еще было разделено, то сейчас страна едина и останется таковой.

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Напомним, что полномасштабная война в Украине, которую развязала РФ, длится уже 58 сутки.

По состоянию на 22 апреля основные усилия оккупантов сосредоточены на восточном и южном направлениях.

Как наши Вооруженные силы противостоят российским захватчикам, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.