Максимум с начала войны: Нацбанк на 70% увеличил продажи валюты на этой неделе

С 18 по 22 апреля Национальный банк Украины снова гораздо больше продал валюты, чем купил. Так, долларов было продано на сумму $546,7 млн, евро – на €201,9 млн. Это примерно на 70% больше, чем неделей ранее, и является максимальной недельной интервенцией с начала войны.

За эту неделю Нацбанк не покупал доллары и приобрел только €6 млн. Тогда, как в первые полторы недели полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия, “чистая” покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и €20 млн. Тогда запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в следующие недели объем покупки валюты центробанком начал снижаться, в то время как объемы ее продаж – увеличиваться. В результате во второй половине марта “чистая” продажа составляла $540-620 млн в неделю, и только в первую половину апреля она снизилась до $300-450 млн.

Некоторые эксперты, в том числе экс-замглавы Нацбанка Олег Чурий, курировавший валютную политику, предложили пересмотреть перечень критического импорта в сторону значительного его сокращения, поскольку сегодня он покрывает 89% товарного импорта в 2021 году.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 779,8 млрд и €91,2 млн, а продал $5 млрд 398,3 млн и €1 млрд 377,6 млн.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2022 года, по данным НБУ, составили $28,11 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта. К середине апреля, как отметили в Нацбанке, они снизились до $27,4 млрд.

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Источник: Нацбанк