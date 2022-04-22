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Факты / Украина

Маляр рассказала, стоит ли украинцам готовиться к долгой войне

Анастасия Гевко редактор ленты
Маляр рассказала, стоит ли украинцам готовиться к долгой войне

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинцам необходимо быть готовыми к тому, что в войне с Россией не будет “быстрой победы”.

– Это не будет быстрая победа, перед нами большая цель – наша государственность. А большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю. Кроме того, у нас неравные силы, очевидно, что армия врага превосходит по количеству и вооружению. Но у нас есть свои преимущества, – заявила Маляр в эфире Фактов ICTV в пятницу, 22 апреля.

Она уточнила, что одно из основных преимуществ Украины в том, что Вооруженные Силы – это интеллектуальная армия. Замглавы Минобороны отметила, что украинские командующие, а именно их тактика и стратегия, действительно преобладают над российскими подходами.

– Но мы нуждаемся в военной помощи в смысле вооружения, прежде всего тяжелого. Поэтому в большой степени продолжительность этой войны будет зависеть и от интенсивности и качества этой помощи. То есть со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это все было как можно быстрее, но есть объективные обстоятельства, которые не только от нас зависят, – рассказала она.

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