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Факты / Украина

На Херсонщине и Николаевщине ситуация остается напряженной — ОК Юг

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Знищена російська техніка_втрати техніки Росії

Ситуация в Херсонской и Николаевский областях на юге Украины остается стабильно напряженной.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

— Противник продолжает изыскивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. Нашими подразделениями отбиты две атаки противника при попытке продвинуться к админгранице с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил, — говорится в сообщении.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение дня украинские защитники поразили 15 целей противника. Потери врага на южном оборонительном рубеже этих суток составляют 51 российский солдат и 14 единиц техники.

— Захватчики остались без очередного танка Т-72, без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на девять единиц бронированной и три единицы автомобильной техники, — отметили в командовании.

В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана Черноморского флота.

В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на юге. Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.

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Источник: ОК Юг

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