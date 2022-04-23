Вчера, 21 апреля, украинские нацгвардейцы сбили российский боевой вертолет К-52 Аллигатор.

Соответствующее видео 22 апреля было опубликовано на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

— Подразделением ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, был сбит вражеский вертолет вчера, 21 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский вертолет Аллигатор залетел на территорию Украины, но был сбит нацгвардейцами из ПЗРК.

— Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливаясь тепловыми ловушками, пытался быстро покинуть территорию, — прокомментировали видео в НГУ.

Отметим, что российский разведывательно-ударный вертолет К-52 предназначен для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

К-52 оборудован радарной системой Арбалет. Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 м. Ведение огня и управление вертолетом (в том числе одновременно) может производить любой из пилотов.

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Пока неизвестно, выжили ли члены экипажа оккупационного вертолета.