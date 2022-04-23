Ни одна армия мира, в том числе и российская, не сможет непрерывно наступать больше двух недель. Поэтому после наступления будет оперативная пауза, после чего возможно контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, врагу, чтобы захватить Донбасс или добраться до граничащего с Одесской областью Приднестровья, нужно иметь группировку до 200 тыс. военных, чего сейчас в армии РФ нет. Поэтому заявления российской стороны о подобных планах носят более политический характер, чем реальные намерения.

Специалист считает, что наступление рашистов будет продолжаться от 14 до 16 суток, потому что, по его словам, ни одна страна мира не может обеспечить непрерывный темп наступления своих войск.

— Примерно с 19 апреля они начали свои наступательные действия. А уже где-то на 7-10 день мы будем видеть первые результаты: где они остановятся – там и будет результат наступательной операции, – сказал Олег Жданов.

По его словам, как российская, так и украинская сторона будут истощены после этих интенсивных боев, поэтому обеим сторонам необходима оперативная пауза для перегруппировки.

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Впрочем, военный эксперт отметил, что ВСУ при поддержке вооружением от стран Запада смогут после этого планировать контрнаступательную операцию.

Олег Жданов заверил, что не следует слушать российскую сторону о бомбардировке грузов с военной помощью от Европы или США, потому что такие попытки запугать от РФ звучат с начала войны, но до сих пор удачных операций не было. По его словам, конвои с оружием тщательно маскируют, а у российской техники нет достаточных технических сил, чтобы отследить замаскированную технику.