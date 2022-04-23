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Факты / Украина

НАТО поставляет Украине запчасти для самолетов, а США предоставляют РСЗО – Нуланд

Маліновська Ангеліна
НАТО поставляет Украине запчасти для самолетов, а США предоставляют РСЗО – Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нулан заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня, о которых ранее просил Киев.

– Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками из НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, – сказала она.

До этого о поставках РСЗО не сообщалось.

Относительно предоставления самолетов Нуланд напомнила, что несколько государств НАТО начали предоставлять Украине запасные части, “позволяющие поднять в воздух больше самолетов”.

— У вас (Украины. — Ред.) сейчас больше самолетов на боевом дежурстве, чем неделю назад, именно потому, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним. Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, работающие над самолетами; а кроме этого, есть множество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию, – сказала она.

Напомним, ранее в Минобороны оценили, сколько времени займет обучение ВСУ обращению с новой техникой.

Источник: Европейская правда

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