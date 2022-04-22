Директор департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда рассказала в Объединенном эфире украинских телеканалов, что ей довелось пережить в осажденном российскими войсками Мариуполе.

По ее словам, когда в городе началась война, людей из Сартаны и других “горячих” микрорайонов на левом берегу эвакуировали ближе к центру. Их количество росло с каждым днем. На одной из локаций находилось более 4 тыс. мирных жителей. В эти места массового укрытия привозили воду, еду, матрасы и теплые одеяла.

В марте усилились обстрелы и центрального района. Переживали, чтобы в эти укрытия не попали снаряды. Со временем доступ к ним стал невозможным. Российские солдаты не давали привезти воду и продукты в кинотеатр Савона, где прятались дети.

— Когда я шла на работу, у меня в подвале оставались дети. Когда ты возвращаешься и обнимаешь их, то плачешь. Хорошо, что там был плохой свет. Нельзя им показывать слезы, — вспоминает Светлана.

Она признается, что до сих пор не понимает, от чего же “освободили” их российские оккупанты. От жилья, быта, родственников? От всего, чего только было можно?

Теперь каждый мариуполец — свободная птица в поле, которая бродит по всему миру и не может найти себе убежище, с болью констатировала женщина.