Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>386 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Ночной обстрел Славянска: враг, вероятно, применил кассетные бомбы

Юлия Соколова редактор ленты
Ночной обстрел Славянска: враг, вероятно, применил кассетные бомбы

В ночь на пятницу, 22 апреля, российские войска обстреляли город Славянск (Донецкая область). Вероятно, захватчики использовали кассетные бомбы.

Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

– Эта ночь прошла неспокойно. Город подвергся обстрелам. Пострадали несколько районов города. Ущерб сейчас устанавливается. Вероятно, были использованы кассетные бомбы, – отметил он.

По словам Вадима Ляха, к счастью, обошлось без жертв.

В связи с обстрелами он призвал местных жителей эвакуироваться.

Как известно, кассетные боеприпасы (кассетные бомбы) – это снаряды, которые сбрасываются с воздуха или запускаются с земли. Такой боеприпас разрывается в воздухе и выпускает большое количество более мелких бомб, способных покрыть значительную территорию. Все, кто находится в момент обстрела на этой территории, могут погибнуть или получить ранения.

Читайте
Для большей разрухи и убийства людей. РФ использует против Украины кассетные бомбы

По информации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов региона: Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Славянск, Марьинку, Угледар, Северск, Светлодарск, Большую Новоселку, Александровку, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевку, Восточное, Новомихайловку, Новобахмутовку, Новоселовку-3, Шнурки, Ямполь, а также трассу Киев-Харьков-Довжанское.

Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Ночной обстрел Славянска: враг, вероятно, применил кассетные бомбы / 9 фотографий

Враг обстреливал мирные города и села из авиации, реактивных систем залпового огня Град, танков и артиллерии. В результате получили ранения четверо мирных жителей. Были разрушены, по меньшей мере, 34 гражданских объекта: жилые дома, школа, больницы, птицефабрика, системы жизнеобеспечения.

По факту обстрелов открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте
Наступление врага в Донецкой области и попытки штурма в Харьковской: сводка Генштаба

Источник: Вадим Лях, Полиция Донецкой области

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка