В ночь на пятницу, 22 апреля, российские войска обстреляли город Славянск (Донецкая область). Вероятно, захватчики использовали кассетные бомбы.

Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

– Эта ночь прошла неспокойно. Город подвергся обстрелам. Пострадали несколько районов города. Ущерб сейчас устанавливается. Вероятно, были использованы кассетные бомбы, – отметил он.

По словам Вадима Ляха, к счастью, обошлось без жертв.

В связи с обстрелами он призвал местных жителей эвакуироваться.

Как известно, кассетные боеприпасы (кассетные бомбы) – это снаряды, которые сбрасываются с воздуха или запускаются с земли. Такой боеприпас разрывается в воздухе и выпускает большое количество более мелких бомб, способных покрыть значительную территорию. Все, кто находится в момент обстрела на этой территории, могут погибнуть или получить ранения.

По информации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов региона: Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Славянск, Марьинку, Угледар, Северск, Светлодарск, Большую Новоселку, Александровку, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевку, Восточное, Новомихайловку, Новобахмутовку, Новоселовку-3, Шнурки, Ямполь, а также трассу Киев-Харьков-Довжанское.

Ночной обстрел Славянска: враг, вероятно, применил кассетные бомбы / 9 фотографий

Враг обстреливал мирные города и села из авиации, реактивных систем залпового огня Град, танков и артиллерии. В результате получили ранения четверо мирных жителей. Были разрушены, по меньшей мере, 34 гражданских объекта: жилые дома, школа, больницы, птицефабрика, системы жизнеобеспечения.

По факту обстрелов открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Вадим Лях, Полиция Донецкой области