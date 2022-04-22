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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли школу и жилой дом в Славянске кассетными боеприпасами — ОГПУ

Илья Нежигай редактор ленты
Оккупанты обстреляли школу и жилой дом в Славянске кассетными боеприпасами — ОГПУ

Офис генпрокурора Украины приступил к расследованию обстрела города Славянск кассетными боеприпасами.

Следствие установило, что 22 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили очередной обстрел города Славянск Донецкой области.

Вражеские обстрелы оккупационных сил РФ повредили здание общеобразовательной школы и несколько жилых домов города.

По предварительным данным ОГПУ, российские захватчики использовали тактический ракетный комплекс Точка-У с кассетной боевой частью. Согласно нормам международного гуманитарного права, такие снаряды запрещены во время ведения войны.

В ОГПУ отметили, что полная информация о пострадавших и разрушенной инфраструктуре устанавливается.

На месте работают правоохранители и представители ГСЧС.

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Досудебное расследование осуществляется по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Это не в первый раз, когда российские военные использовали ракетный комплекс Точка-У. Российская пропаганда после атаки по железнодорожному вокзалу Краматорска и обстрелов центра Донецка регулярно открещивалась от участия в этом России, говоря, что вооруженные силы РФ не используют Точку-У в своем вооружении, потому что они якобы были замещены комплексами Искандер.

Впрочем, российские государственные телеканалы неоднократно публиковали фото соответствующих ракетных комплексов на совместных “учениях” с Беларусью.

Кроме того, Точки-У с маркировкой V (захватчики используют этот символ для обозначения и распознавания своей техники. – Ред.) были замечены на железнодорожных платформах при перебрасывании в сторону Украины.

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Удар по вокзалу Краматорска: в Bellingcat привели доказательства использования РФ ракет Точка-У

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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